في خرق صريح لقرارات الأمم المتحدة واتفاق برلين.. فيديو يوثق إنزال تركيا لأسلحة ثقيلة في ميناء طرابلس

طرابلس-العنوان

نشر الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر معدات عسكرية ثقيلة داخل مدمرة حربية تركية أرسلتها تركيا إلى حكومة الوفاق، وأفرغت حمولتها يوم الثلاثاء في ميناء طرابلس، في خرق واضح لقرار حظر التسليح على ليبيا واتفاق برلين الذي وقع عليه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال المساري، “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترصد حمولة السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضي الموافق 28 يناير 2020”.

أسلحة تركية تصل إلى طرابلس في خرق لقرار حظر التسليح واتفاق برلين #العنوان #ليبيا- القوات المسلحة ترصد حمولة السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضي Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Thursday, January 30, 2020

ووثق هذا الفيديو، ما أكدت عليه القيادة العامة للقوات المسلحة، بأنه غزو تركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية. وكانت مدمرة حربية تركية قد أنزلت يوم الثلاثاء جنودًا وآليات ثقيلة في ميناء طرابلس في ليبيا.

وكان المسماري، أكد أن تركيا تنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية، مشيرًا إلى أن “مخطط أردوغان إرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا معلن”.