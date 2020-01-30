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الأزمة الليبية: حل دولي أم إقليمي أم ليبي؟

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

 ليبيا تمر بمرحلة صعبة في تاريخها، كل المحاولات لتطويق الأزمة لم تعط أكلها، فماذا يريد الليبيون من المجتمع الدولي وماذا ينتظر المجتمع الدولي من الليبيين؟

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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