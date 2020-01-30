الأزمة الليبية: حل دولي أم إقليمي أم ليبي؟

ليبيا تمر بمرحلة صعبة في تاريخها، كل المحاولات لتطويق الأزمة لم تعط أكلها، فماذا يريد الليبيون من المجتمع الدولي وماذا ينتظر المجتمع الدولي من الليبيين؟
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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