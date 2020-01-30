الأزمة الليبية: حل دولي أم إقليمي أم ليبي؟

ليبيا تمر بمرحلة صعبة في تاريخها، كل المحاولات لتطويق الأزمة لم تعط أكلها، فماذا يريد الليبيون من المجتمع الدولي وماذا ينتظر المجتمع الدولي من الليبيين؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24