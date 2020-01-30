مقطع فيديو يوثق إنزال بارجة حربية تركية لأسلحة ثقيلة في ميناء طرابلس

أخبار ليبيا24

وثق مقطع فيديو نشره الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، خرق تركيا بقرارات الأمم المتحدة واتفاق برلين حول حظر التسليح في ليبيا.

وأظهر مقطع الفيديو، معدات عسكرية ثقيلة (مدرعات ومدافع هاوتزر) داخل مدمرة حربية تركية أرسلتها تركيا إلى حكومة الوفاق، وأفرغت حمولتها يوم الثلاثاء الماضي في ميناء طرابلس.

وقال المسماري، “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترصد حمولة السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضي الموافق 28 يناير 2020”.

ووثق هذا الفيديو، ما أكدت عليه القيادة العامة للجيش الوطني، ما أكدت عليه قيادة الجيش بقيام تركيا بمخالفة كل القوانين والأعراف الدولية وانتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية.

وكانت بارجتين حربيتين تركيتين قد أنزلتا يوم الثلاثاء آليات ثقيلة في ميناء طرابلس في ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أكد في إحاطة قدمها اليوم الخميس أمام مجلس الأمن، أن حكومة الوفاق أقامت نظما متقدمة للدفاع الجوي بدعم من راعِ أجنبي، وأن هناك من يعرقل مقررات الأمم المتحدة داخل وخارج ليبيا منذ مؤتمر برلين.

وقال سلامة، “رصدنا استمرار نقل مرتزقة ومقاتلين أجانب إلى ليبيا، كما رصدنا وصول سفن حربية إلى طرابلس لإحدى الدول الموقعة على اتفاق برلين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24