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مقطع فيديو يوثق إنزال بارجة حربية تركية لأسلحة ثقيلة في ميناء طرابلس

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

وثق مقطع فيديو نشره الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، خرق تركيا بقرارات الأمم المتحدة واتفاق برلين حول حظر التسليح في ليبيا.

وأظهر مقطع الفيديو، معدات عسكرية ثقيلة (مدرعات ومدافع هاوتزر) داخل مدمرة حربية تركية أرسلتها تركيا إلى حكومة الوفاق، وأفرغت حمولتها يوم الثلاثاء الماضي في ميناء طرابلس.

وقال المسماري، “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترصد حمولة السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضي الموافق 28 يناير 2020”.

ووثق هذا الفيديو، ما أكدت عليه القيادة العامة للجيش الوطني، ما أكدت عليه قيادة الجيش بقيام تركيا بمخالفة كل القوانين والأعراف الدولية وانتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية.

وكانت بارجتين حربيتين تركيتين قد أنزلتا يوم الثلاثاء آليات ثقيلة في ميناء طرابلس في ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أكد في إحاطة قدمها اليوم الخميس أمام مجلس الأمن، أن حكومة الوفاق أقامت نظما متقدمة للدفاع الجوي بدعم من راعِ أجنبي، وأن هناك من يعرقل مقررات الأمم المتحدة داخل وخارج ليبيا منذ مؤتمر برلين.

وقال سلامة، “رصدنا استمرار نقل مرتزقة ومقاتلين أجانب إلى ليبيا، كما رصدنا وصول سفن حربية إلى طرابلس لإحدى الدول الموقعة على اتفاق برلين”.

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اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • المدرعات التركية يلعب بها الصغار فى بنغازى فلم تمنع من كانوا داخلها من الفرار والا تحولت الى مقبرة لهم .وماذا فعلت هذه الاسلحة التركية فى ادلب على الحدود التركية المستفيد من بيع الاسلحة اردوغان قبض ثمنها بينما لن تغير من الامر شيئا فى ميادين القتال امام الكورنت الذى يشطرها نصفين ويجعل من بداخلها اشلاء

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  • يعني محاولات الموقتة واجرام حفترزالتغطب عن جراءم الحرب ليست مجدية حتى الحكومة البريطانية متعت مواطنيها بالسفر لمدن الشرق الليبي لفظاعة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد – وقتلهم السفير الامريكي وحرقهم لمعظم السفارات الأجنبية وسرقة العملات والذهب والساعات من موظفي السفارات الأجنبية –
    وكذلك بعد رصد سفن محملة بالاسلحة قادمة من تركيا نفسها وروسيا – على هيءة اطمأن من القمح والدقيق والسكر – وهي عبارة عن صواريخ غراد –
    لحكًومة حفتر المدعومة من السيسي عميل الصهاين اليهود – لا داعي للهرب والكذب من الجراءم المرتكبة بحث المدنيين – والاعتراف بالحق فضيلة – ربما اعترافكم بالحق سيخفف من الأزمة ويذكركم التاريخ كأبطال في الاجرام – مثل مت فعلتم في وادي الدوم – وجراءم 2011 –

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