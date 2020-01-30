الحويج يقدم إحاطة أمام اجتماع الاتحاد الإفريقي حول ليبيا في برازافيل

قدم وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج اليوم، إحاطة حول آخر المستجدات في ليبيا خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا في العاصمة برازافيل.

وقال الحويج إن حكومة السراج هي حكومة تدعي الشرعية، ولم تحترم إرادة الليبيين التي عبرت عنها صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب عام 2014 وانقلبت عليه، مشيرا إلى أن الذين انقلبوا على الانتخابات لا يؤمنون بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

ووفق الخارجية فإن الاجتماع عقد برئاسة الرئيس الكونغولي ساسو أنغيسو، وبحضور رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من إفريقيا ودول الجوار، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والمبعوث الأممي إلى ليبيا.

وحول العمليات العسكرية في طرابلس، قال الحويج إن عمليات القوات المسلحة جاءت لتحرير العاصمة وتخليصها من سجانيها بهدف استعادة الدولة وإعادة الكرامة للوطن والمواطن.

كما أنها تهدف أيضا إلى حماية الحدود وصونها من انتشار السلاح والجريمة العابرة للحدود والإرهاب الذي يضرب الدول الافريقية بفعل تفشي السلاح لدى المليشيات، مشيرا إلى أن حكومة السراج تدعي الشرعية في ظل الغياب الواضح للتوزيع غير العادل للثروات وسياسة النهب وصرف الاموال على جلب المرتزقة من الخارج.

وزير الخارجية بالحكومة الليبية أكد أن معركة الجيش هي معركة كل الليبيين وهي معركة واجبة ضد الإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون.

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