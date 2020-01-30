

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

30 January, 2020

دعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري إلى ضرورة استبعاد الجيش الليبي من أي حوار قادم.

وقال المشري في كلمته خلال أعمال القمة 8 للجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، إن مجلس الدولة تعاطى بإيجابية مع كل “المبادرات والحلول السياسية ومخرجات مؤتمر برلين بانتخاب المجلس 13 عضوا يمثلون سائر دوائر ليبيا للمشاركة في المسار السياسي المتوقع عقده في جنيف منتصف شهر فبراير القادم.

وأكد المشري على “التمسك بالاتفاق السياسي كإطار وحيد للعملية السياسية” وكذلك “التمسك بمدنية الدولة والتأكيد على أن أي حوار قادم لا يجب أن يكون فيه للمعتدي أي دور” في إشارة للجيش.

وشدد المشري على “حق الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية” وإنهاء “حالة الحرب والتمرد على الشرعية وعدم التعامل مع الحكومة الموازية” حسب تعبيرة.

وأعرب عن أمله في أن يترجم اجتماع برازافيل “الدعوة للحل السياسي إلى واقع عملي وأن يبين للعالم أجمع الأطراف المتعاونة وسعيها للحل السلمي من الأطراف المتعنتة المستمرة في الحل العسكري”.