خارجية الجزائر: حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يأتي إلا من الليبيين أنفسهم

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم يوم الخميس ببرازافيل أن الجزائر ستواصل الاضطلاع ب”دور محرك” في تسوية الأزمة الليبية “في أسرع وقت ممكن”.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية أكد بوقدوم أن “الجزائر ستواصل الاضطلاع بدور محرك في حل الأزمة الليبية في أسرع وقت ممكن” مبينا “أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المسعى الجزائري معروفة. فالحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا ولا يمكن أن يأتي إلا من لدن الليبيين أنفسهم بمساعدة دولية لا سيما دول الجوار”.

وأكد أن الجزائر في إطار جهودها الرامية الى إيجاد حل للأزمة الليبية “أعادت تفعيل العديد من الآليات لا سيما آليات البلدان المجاورة لليبيا وكذا مالي بالنظر لنتائج النزاع الليبي على هذا البلد”.

وأضاف بوقدوم “تشارك الجزائر في كل التظاهرات والنوايا الحسنة التي يمكن أن تساعد في تسوية الأزمة الليبية” مذكرا في هذا الإطار, بالمشاركة “الفعالة” للجزائر في مؤتمر برلين.

وبخصوص القمة ال8 لرؤساء دول و حكومات اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن مشاركة الجزائر تهدف الى “إعطاء دور أكثر أهمية للاتحاد الافريقي في حل الأزمة الليبية”.

وأكد في هذا الصدد أن “الكثير من الفاعلين ينتظرون أن تعبر الجزائر عن موقفها بخصوص القضية الليبية” مضيفا أن “صوتنا أضحى مسموعا الآن أكثر مما كان عليه من قبل”.