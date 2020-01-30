هل تُجدد القمة الأفريقية الأمل بحل أزمة ليبيا؟

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي خالد الدرسي، إن طرح الأزمة الليبية ومناقشتها باستفاضة في قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في الكونغو برازافيل يعد امتداداً لمؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا الذي انعقد في 19 يناير الحالي.

وأضاف الدرسي، في سياق حديثه لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الخميس، أن هذه اللقاءات بخصوص الأزمة الليبية لن تسفر عن تحقيق أي نتيجة وأنها مثل المؤتمرات واللقاءات السابقة.

وبين الدرسي وجهة نظره بخصوص الأزمة الليبية، معتبراً إياها أزمة أمنية بامتياز وليست سياسية بين أحزاب وتكتلات، مؤكدا أن الحل المناسب معها يجب أن ينطلق من خصوصية الوضع الحالي الذي يفرض تعاملاً خاصاً.

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