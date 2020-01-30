العقوري: تركيا انتهكت مخرجات مؤتمر برلين

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، إرسال تركيا مرتزقة إلى ليبيا “انتهاك خطير لنتائج مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار وللتعهدات بوقف التدخل الخارجي في ليبيا”.

وقال العقوري، في تصريح، إن الخطوة التركية تُهدد الجهود الدولية لوقف التصعيد والعودة إلى الحوار السياسي وحل الأزمة سلمياً، مضيفا أن “الحكومة التركية بتصرفها غير المسؤول لم تف بتعهداتها تجاه مؤتمر برلين، وأظهرت نواياها باستغلال الوقت لإرسال مزيد من القوات والعتاد الحربي، وبما يهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط بأكملها وينتهك قرارات مجلس الأمن بالخصوص”.

وأكد العقوري إدانة مجلس النواب للاتفاقية الأمنية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق التي لم تنل ثقة البرلمان ولم يصادق على الاتفاقية، داعيا الأمم المتحدة وقادة الدول المشاركة في المؤتمر إلى اتخاذ رد حاسم تجاه هذه الاتفاقية. كما دعا مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لتناول الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا يهدد جهود السلام وأمن المنطقة، وفق العقوري.

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