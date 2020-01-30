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النائب بوصخرة عن حوارات جنيف: “لن نقع بالفخ”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدى عضو مجلس النواب آدم بوصخرة، قلقه تجاه مخرجات برلين الذي أسفر عن تشكيل لجنة للحوار السياسي في جنيف، وقال إن تشكيل هذه اللجنة يكتنفه الغموض ولن تكون نتائجها بعيدة عن نتائج الصخيرات.

وأضاف بوصخرة، في تصريح لقناة “218”، الخميس، أن النواب لن يقعوا في الفخ مرة أخرى باتباع خطوات مرسومة مسبقا، مشددا على أن مجلس النواب هو المجلس التشريعي الوحيد لرسم السياسة في ليبيا وما عداه باطل وبالتالي لن نسمح بأن يكون طرفا في الحوار المرسوم من جهات خارجية.

ولفت إلى أهمية انتظار نتائج لجنة (5+5) الخاصة بالشأن العسكري والأمني، ثم نرسم خارطة طريق لتوحيد الصف الليبي سياسيا. وقال “لن نسمح ولن نهادن في المساس أو عرقلة مسار الجيش الوطني لتحرير طرابلس والقضاء على كل العصابات الإجرامية والتشكيلات الإرهابية الوافدة إلى ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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