تخصيص 17 مليون دينار لصالح بلدية تازربو

وافق دولة رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس على تخصيص 17 مليون دينار ليبي لصالح مشروعات الحكومة في بلدية تازربو.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الثني بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع عضو مجلس النواب عن البلدية محمد دومة، بحضور مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس ومدير إدارة المشروعات بالديوان إبراهيم الدعباج.

وناقش الاجتماع كافة المشاريع المقدمة من قبل البلدية، حيث منح الثني الإذن بالتعاقد على تنفيذها بقيمة إجمالية بلغت 17 مليون دينار ليبي لصالح البلدية.

وبحث الاجتماع سير المشاريع التي تمت المباشرة في تنفيذها، ونسب التنفيذ التي وصلت إليها هذه المشاريع، خاصة تلك المتعاقد عليها من قبل ديوان مجلس الوزراء مباشرة والبالغ قيمتها 7 مليون دينار ليبي.

وأصدر الثني تعليماته بتوفير مجموعة من الآليات منها سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة شفط لمياه الصرف الصحي وجهاز للأشعة للمستشفى القروي تازربو.