رئيس الحكومة الليبية يتابع مع وزير العدل سير عمل الوزارة

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس على سير عمل وزارة العدل والجهات التابعة لها، وذلك خلال اجتماعه مع وزير العدل محمود الفيتوري في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة.

الاجتماع تناول سير عمل الوزارة وأهم المشاكل والصعوبات التي تواجهها وآليات حلها، إضافة إلى أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل وسير العمل بها، كما اطلع رئيس الحكومة على خطة عمل وزارة العدل لهذا العام.

من جهته قدم الفيتوري حوصلة لعمل الوزارة في ملف انتهاكات الميليشيات في طرابلس لحقوق الإنسان، وارتكابها جرائم حرب ضد الإنسانية.

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