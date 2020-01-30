فرنسا ترصد فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات عسكرية إلى طرابلس

طرابلس-العنوان

أفاد مصدر عسكري فرنسي اليوم الخميس رصد حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول يوم الأربعاء فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس.

وأوضح المصدر، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن سفينة الشحن “بانا” التي ترفع العلم اللبناني رست يوم الأربعاء في ميناء طرابلس، فيما أفاد موقع “مارين ترافيك” أن السفينة كانت تبحر بعد ظهر الخميس قبالة صقلية.

وتأتي هذه الأنباء، فيما أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، رسو سفينة شحن في ميناء طرابلس يوم الثلاثاء الماضي، محملة معدات عسكرية ثقيلة أرسلتها تركيا إلى حكومة الوفاق.

ونشر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، مقطع فيديو على موقع فيسبوك، يظهر معدات عسكرية ضخمة داخل سفينة بميناء طرابلس.

وتزيد تركيا هذه الأيام من وتيرة إرسال سفن تركية تقل مقاتلين سوريين إلى طرابلس دعماً لمليشيات حكومة الوفاق في طرابلس، وذلك في انتهاك صريح لمخرجات مؤتمر برلين الذي وقع وتعهد الرئيس أردوغان الالتزام به.

وكان المشاركون في مؤتمر برلين في 19 يناير قد التزموا عدم إرسال شحنات أسلحة إلى ليبيا والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.