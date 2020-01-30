بالصور والفيديو.. “سفينة موت” تركية ترسو بطرابلس

أظهرت صور ومقطع فيديو تحصلت عليها “218”، وصول أسلحة وآليات عسكرية على متن سفن حربية تركية وصلت ميناء طرابلس الثلاثاء الماضي، قبل أن يؤكد صحتها الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري.

ونشر المسماري بصفحته الرسمية في “فيسبوك” الفيديو والصور وكتب معها “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترصد حمولة السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضي الموافق 28 يناير 2020.. وهذا ما أكدت عليه القيادة العامة بأنه غزو تركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية”.

وتزامنت هذه التطورات مع إحاطة قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن وقال خلالها إنه يشعر بالغضب والإحباط تجاه ما حدث بعد مؤتمر برلين بسبب من أسماهم بـ”المخربين”. مشيرا إلى حدوث انتهاك فاضح لحظر الأسلحة في ليبيا من قبل دول كانت حاضرة مؤتمر برلين.

وأكد سلامة وصول آلاف المقاتلين الأجانب الذين يدعمون الوفاق إلى طرابلس، بدعم دولة أجنبية، داعيا بالوقت ذاته إلى الكف عن هذه التصرفات المتهورة والالتزام بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اتهم تركيا بالإخلال بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين لتسوية الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن فرنسا رصدت في الأيام الماضية سفنا تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

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