

ليبيا



بوابة افريقيا الاخبارية -طرابلس |

30 January, 2020

شرع مكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز الوطني لمكافحة الامراض بمطار معيتيقة اليوم الخميس ،بالكشف على المسافرين القادمين إلى ليبيا عبر منظومة خاصة ،بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية.

وبين المكتب الاعلامي بادارة مطار معيتيقة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الوقاية ومكافحة فيروس كورونا المتفشي في عدد من دول العالم .

وكانت بعض شركات الطيران العالمية من بينها الخطوط البريطانية والامريكية قد اعلنت عن تعليق رحلاتها من والى الصين نظرا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المميت ، فيما

ذكر بيان لوزارة الصحة في الإمارات عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية التي كانت موطن الفيروس منذ عدة ايام

كما قالت مصادر طبية ان عدد المصابين في الصين بفيروس كورونا يفوق عدد المصابين بالسارس منذ ما يقرب من عقدين .