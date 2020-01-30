الثني يوجه بإنشاء قاعدة بيانات لمشاريع هيئة الإسكان

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس تعليماته للهيئة العامة للإسكان والمرافق بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكافة المشاريع التي تشرف عليها الهيئة، ونسب الإنجاز بها وإعداد حصر شامل للمباني والأماكن المهدمة والآيلة للسقوط جراء الحرب على الإرهاب.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني ناقش خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع رئيس الهيئة أبوبكر علي بوقيلة، حوصلة عن المشاريع التي تنفذها الهيئة ونسب الإنجاز بها، وأسباب توقف وتعثر عددا من المشاريع بالهيئة.

وطالب الثني خلال الاجتماع بإحالة تقرير مفصل عن عمل الهيئة ونتائج الاجتماع لرئاسة مجلس الوزراء واطلع الثني على خطة العمل للهيئة العامة للإسكان والمرافق عن العام 2020 ميلادي.