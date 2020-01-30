بنغازي .. بحث أُفق التعاون بين المجلس التسييري والغرفة التجارية للمدينة

بنغازي 30 يناير 2020 (وال)- عقدت لجنة السياسات المالية والاستثمار بديوان بلدية بنغازي، اجتماعًا موسعًا برئاسة رئيس اللجنة عضو المجلس التسييري السيد إدريس غيث أقدورة.

هذا وقد تم خلال الاجتماع الذي حضره سادة أعضاء المجلس التسييري للبلدية المهندس أحمد الطيرة، وعبد الباسط سليمان الجازوي، والسيدة راضية المذبل، وأعضاء لجنة السياسات المالية، ورئيس الغرفة التجارية بنغازي المكلف السيد عبد المنعم السعيطي، بحث سُبل التعاون المشترك لدعم البلدية.

وتناول الاجتماع بحث آلية دعم قطاعات الدولة لبلدية بنغازي، من خلال تخصيص جزء من جباية بعض مرافق الدولة لصالح البلدية، وذلك للمساهمة بالنهوض بالمدينة، بعد ما ألحقته الحرب على الإرهاب من ضرر.

وأكد رئيس الغُرفة التجارية بنغازي المكلف السيد عبد المنعم السعيطي، على مساهمة الغُرفة بالتعاون المشترك مع بلدية بنغازي، ودعمها من إيرادات جباية الغرفة لصالح البلدية، ولدعم أي مشروع من شأنه المساهمة بالنهوض بالمدينة، وفق التشريعات القانونية الصادرة، وأنه سيُوافي لجنة السياسات المالية بمقترح نموذج لآلية تفعيل الجباية. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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