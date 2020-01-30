روسيا: نأمل أن يسمح اجتماع لجنة (5+5) بإيضاح تفاصيل خطة سلامة

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: إنه يعتقد أن المجلس يجب أن يدعم الخطوات التي تساعد على إطلاق المسار السياسي لعملية التسوية في ليبيا، وأن يتخذ قرارات من شأنها أن تساعد في تجاوز الخلافات مع الأطراف الليبية”.

وأضاف نيبيزيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أن التسوية في ليبيا موضوع للحوار بين الليبيين قبل غيرهم، وأن مؤتمر برلين كان يجب أن يهيئ الأجواء الدولية الضرورية لذلك.

وتابع: “التسوية السياسية في ليبيا لا يجوز أن تكون حلبة للمنافسة بين الدول”، منبها إلى ضرورة مراعاة مصالح دول الجوار الليبي.

وأشار إلى أن روسيا ستواصل المناقشات مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، للتعرف على تفاصيل خطته، معربا عن أمله بأن يسمح اجتماع اللجنة العسكرية بصيغة “5+5” في الوقت القريب بتوضيح تلك المسائل.