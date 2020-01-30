بكاميرات حرارية..بدء المسح الطبي الشامل للرحلات الجوية القادمة إلى مطار معيتيقة الدولي

أخبار ليبيا24 كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا اليوم الخميس أن وحدة الحجر الصحي بمكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز بدأت بالمسح الطبي الشامل للرحلات الجوية القادمة إلى مطار معيتيقة الدولي . وقال مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي إن عمليات المسح تتم باستخدام كاميرات حرارية مختصة للكشف عن حالات الاشتباه بأمراض […]

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