وزير الداخلية يبحث سير العمل الأمني في بلدية القواليش

أخبار ليبيا24

بحث وزير الداخلية إبراهيم بوشناف مع أعيان ومشايخ وحكماء بلدية القواليش اليوم الخميس سير العمل الأمني في البلدية.

وناقش بوشناف خلال لقاءه الأعيان والمشايخ في مكتبه في ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي آليات توفير كافة احتياجات المنطقة بما يكفل سير العمل الأمني على الوجه الأمثل.

وثمن أعيان وحكماء ومشايخ بلدية القواليش دور وزارة الداخلية في تأمين مختلف ربوع البلاد وحماية ظهر القوات المسلحة.

وأشاد الأعيان والمشايخ بحجم التطور الأمني والاستقرار الذي تشهده كافة المناطق التي مروا بها والخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.

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