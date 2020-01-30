وزارة الصحة في الحكومة الليبية تُتابع الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا” بمطار بنينا الدولي

بنغازي 30 يناير 2020 (وال)- قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في الحكومة الليبية اليوم الخميس، بجولة تفقدية لمطار بنينا الدولي لمتابعة تفعيل جهاز القياس الحراري لمنع تسلل فيروس “كورونا”.

هذا وأطلع الأستاذ نوري الفسي خلال جولته، للتجهيزات والاستعدادات الجارية، لتطبيق عمل وحدة الرقابة الصحية بمنفذ مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، وتفعيل جهاز القياس الحراري لمنع تسلل فيروس “كورونا”.

وقد باشرت وحدة الرقابة الصحية بمنفذ المطار صباح اليوم الخميس، في تنفيذ إجراءات المسح الحراري للركاب القادمين، لمنع انتقال فيروس “كورونا” للبلاد، عبر فحص القادمين.

ولم يُعلن عن أي حالة اشتباه إصابتها بالفيروس، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بجمهورية الصين الشعبية وبعض الدول الأخرى.

وقال الأستاذ نوري الفسي – لوكالة الأنباء الليبية – أنه تم وضع خطة عمل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المتخصصة والمعنية بالمطار، لتسهيل إجراءات الفحص الحراري للقادمين من تلك الدول، فضلاً عن توحيد الإجراءات في حال الاشتباه بإصابة أي شخص.

وأشار الأستاذ نوري الفسي إلى أنه ستتم إضافة دول أخرى لقائمة الفحص، وذلك وفقًا لتطورات انتشار المرض عالميًا. (وال- بنغازي) ر ت

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