ضرورة دحر الجماعات الإرهابية لضمان استقرار ليبيا والجوار

أخبار ليبيا24- خاص

تُعاني ليبيا في الآونة الأخيرة من تدخلات خارجيّة مختلفة قد تكون لها عواقب وخيمة على أمن البلاد واستقرارها.

فالتنظيم الإرهابيّ داعش يُحاولُ مجدّدًا الدّخول إلى بعض المناطق، وخاصة في ظلّ الصراعات السياسية المتفاقمة التي أدت إلى انقسام البلاد، ونشوب معارك مسلّحة.

كما أنّ مصادر مختلفة أشارت إلى أنّ تنظيم داعش الإرهابي يحاول إعادة نشر عناصره وجماعاته في بعض المدن الّتي طُرِدَ منها بغية تنفيذ مخططاته في المنطقة وتحقيق أهدافه على كافة الاتجاهات، وهذا ما يؤثّر سلبًا على الاستقرار والأمن في ليبيا والجوار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الدول العربيّة، بينها مصر، ودول شمال أفريقيا، بينها الجزائر، عبّرت عن مخاوفها من إمكانيّة عودة داعش وانتشاره من جديد.

وزير الخارجيّة المصريّة صرّح أنّ مصر تعاني من وجود الجماعات المسلحة في ليبيا والأوضاع الراهنة هناك، مضيفًا حدوث عمليات إرهابية في مصر بسبب الجماعات المتطرفة في ليبيا.

أمّا السلطات الجزائرية العليا فأكّدت أنّ بلادها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي انزلاق محتمل للأوضاع في ليبيا.

وأمام كلّ هذه التدخلات والتحديات الّتي فُرِضت على ليبيا تبرز الحاجة المُلّحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا ودحر الجماعات الإرهابية المختلفة، حتى يعود الاستقرار لهذا البلد العربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24