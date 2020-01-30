صنع الله يكشف تبعات إغلاق الموانئ النفطية

كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الخميس أن التبعات الفنية لإغلاق الموانئ النفطية

وقال صنع الله في تسجيل مصور إن هناك الكثير من المشاكل الفنية التي تحدث بسبب إغلاق الموانئ النفطية” مؤكدا أنه عندما تم إغلاق الموانئ النفطية من قبل الجضران خلال الفترة 2013 إلى 2016 زاد تآكل شبكة الأنابيب وبعد إعادة الإنتاج عام 2016 عانت المؤسسة من 817 تسرب في شركتي الهروج وشركة الواحة ولكن خلال العامين 2018 و 2019 زادت حدة التسربات ما أدى إلى خسائر تزيد عن نصف مليو برميل تم فقدها بالكامل

وأشار إلى أن العودة للعمل بعد التوقف يحتاج لجهد فني كبير فمثلا خام أبو الطفل هو خام شمعي يتم إنتاجه في حقل أبو الطفل وتصديره من ميناء الزويتينة لكن يجب كسح هذا الخام الشمعي الذي يتوقف عن التدفق في درجة الحرار المرتفعة وهذا يحتاج لجهد

وأضاف أن توقف الإنتاج صاحبته مشكلة توقف الغاز المصاحب وهذا يؤثر على الوحدات الكهربائية بالمنطقة الشرقية لكن المؤسسة تحاول عمل بعض الحلول لذلك.

وأشار صنع الله إلى حدوث مشكلات أخرى مع الشركات التي جرى التعاقد معها فكل شركة ترتبط بالمؤسسة بنمط معين من التعاقد لكن الأمور تداخلت بسبب توقف الإنتاج ما اضطر المؤسسة لمحاولة تلبية مختلف التعاقدات

ولفت صنع الله إلى أن السعة التخزينية لخزانات الوقود ضعيفة بسبب الاشتباكات التي ألحقت أضرارا بها حيث تبلغ 37% في ميناء السدرة و30% في ميناء رأس لانوف.