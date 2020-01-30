وزير الداخلية يستقبل وفدا من مشايخ بلدية القواليش

بنغازي-العنوان

استقبل وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بمكتبه في ديوان وزارة الداخلية ببنغازي اليوم الخميس أعيان ومشايخ وحكماء بلدية القواليش.

وناقش الوزير مع الأعيان والحكماء والمشايخ سير العمل الأمني في بلدية القواليش، كما بحث آليات توفير كافة احتياجات المنطقة بما يكفل سير العمل الأمني على الوجه الأمثل.

وثمن أعيان وحكماء ومشايخ بلدية القواليش دور وزارة الداخلية في تأمين مختلف ربوع البلاد وحماية ظهر القوات المسلحة، مشيدين بحجم التطور الأمني والاستقرار الذي تشهده كافة المناطق التي مروا بها والخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.