فرنسا تدعو لاعتماد نتائج مؤتمر برلين بأسرع وقت

دعت نائبة الممثل الدائم لفرنسا في مجلس الأمن الدولي، آن غيغوين، إلى احترام حظر السلاح في ليبيا، مشيرة بالقول إلى أنهم يفكرون في تركيا.

وأكدت غيغوين، خلال جلسة الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا لمجلس الأمن، الخميس، أهمية اجتماع الأطراف الليبية ضمن اللجنة العسكرية لوقف إطلاق النار، والعمل بشكل جدي على اعتماد نتائج مؤتمر برلين بأسرع وقت.

كما أكدت غيغوين دعم بلادها الكامل لجهود البعثة الأممية، داعية إلى التزام العدالة في توزيع ثروات ليبيا النفطية على جميع مناطق البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية