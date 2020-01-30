أمريكا تطالب وقف نشر المقاتلين في ليبيا

أكدت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أهمية تحول الهدنة في ليبيا إلى وقف إطلاق للنار بشكل مستدام.

ودعت كرافت، في تعقيب لها على إحاطة غسان سلامة في مجلس الأمن، الخميس، إلى مشاركة كل الأطراف الليبية في الحوار السياسي، مطالبة بسرعة الوقف الفوري لنشر مقاتلين في ليبيا.

وقالت كرافت إن هناك عددا من الدول التي شاركت في مؤتمر برلين ما تزال ترسل المرتزقة والمقاتلين إلى ليبيا وفقا للتقارير التي تفيد بنشر مرتزقة ومعدات عسكرية تصل إلى ليبيا.

وشددت كرافت على تفكيك المليشيات المتطرفة، ومبينة أن محادثات 5+5 ستكون مهمة لوقف إطلاق النار في البلاد.

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