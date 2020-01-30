اخبار ليبيا الان

أمريكا تطالب وقف نشر المقاتلين في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أهمية تحول الهدنة في ليبيا إلى وقف إطلاق للنار بشكل مستدام.

ودعت كرافت، في تعقيب لها على إحاطة غسان سلامة في مجلس الأمن، الخميس، إلى مشاركة كل الأطراف الليبية في الحوار السياسي، مطالبة بسرعة الوقف الفوري لنشر مقاتلين في ليبيا.

وقالت كرافت إن هناك عددا من الدول التي شاركت في مؤتمر برلين ما تزال ترسل المرتزقة والمقاتلين إلى ليبيا وفقا للتقارير التي تفيد بنشر مرتزقة ومعدات عسكرية تصل إلى ليبيا.

وشددت كرافت على تفكيك المليشيات المتطرفة، ومبينة أن محادثات 5+5 ستكون مهمة لوقف إطلاق النار في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليق

  • ياحاجة كيلى تغريدة من ترامب اهم من قرار مجلس الامن تغريدة تقول فلد اردوغان يا احمق اسحب كلابك والا دمرت اقتصادك سيقول اردوغان ياسيدى امرك ياسيدى ولكن للاسف ما يفعله اردوغان بضوء اخضر من ترامب حتى يضغط على اوربا لتطلب منه ان يحميها من الارهاب فيطلب الثمن ويعقد صفقات سلاح كما حدث مع اليونان

    رد