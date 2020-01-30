“كاميرات حرارية” بالمنافذ لكشف “كورونا”

شرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، في المسح الطبي بمنافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية، باستخدام الكاميرات الحرارية، لكشف أي إصابات بفيروس كورونا.

وقال المركز بصفحته في “فيسبوك”، إن وحدة الحجر الصحي بمكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز، بدأت بالمسح الطبي الشامل للرحلات الجوية القادمة إلى مطار معيتيقة.

وقال مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز د. محمد الجازوي، إن عمليات المسح تتم باستخدام كاميرات حرارية مختصة للكشف عن حالات الاشتباه بأمراض تنفسية.

وأضاف الجازوي إن عمليات المسح تشمل كافة المنافذ، الجوية والبرية والبحرية، في البلاد ضمن خطة المركز الوطني في الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

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