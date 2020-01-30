السني: شباب المجموعات المسلحة أكثر وطنية من النخب

اتهم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، دولا -لم يسمها- بالوقوف ضد استقرار ليبيا، مبررا ذلك بأن تلك الدول تعرف أنه بإمكان ليبيا أن تلعب دورا مهما بقدراتها ومواردها، واصفا ما يحدث في طرابلس بأنه “فصل اخر من خلق الفوضى من قبل بعض الدول الأجنبية”، وفق قوله

وقال السني، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الخميس: لن نقبل بسلام منقوص يعرضنا للتهديد المستمر وأبطال جيشنا ورجال بركان الغضب على أتم الاستعداد، متابعا: “نرفض ذريعة الإرهاب، فقوات الوفاق هي من حررت سرت من تنظيم داعش، وتدافع اليوم عن العاصمة طرابلس”

وأقر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة بوجود مجموعات مسلحة، قائلا: “التشكيلات المسلحة موجودة في كامل مناطق ليبيا بعضها قبلي وجهوي وفكري ولا يجوز وضعها في سلة واحدة”، زاعما أن حكومة الوفاق تمكنت من تقليص عددها

وأكمل: “بعض الشباب المنضمين إلى المجموعات المسلحة ظُلموا، فهم لديهم وطنية أكثر ممن يصفون أنفسهم بالنخب”

وقال السني ردًا على كلمة مندوبة فرنسا: “لقد تناسيت أن اسم دولتك ذكر في خرق حظر السلاح، فهل أخذتم موافقة مجلس الأمن بخصوص ذلك”

كما اتهم السني مصر والإمارات بالتدخل في ليبيا، قائلا: “نتفهم حرص مصر على أمنها القومي ولكن ذلك لايبرر للشقيقة الكبرى التدخل في شؤوننا”، واتهم الإمارات بانتهاك القرارات الدولية عبر دعم الجيش الليبي بمدرعات وأنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة”