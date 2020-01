لمنع تسلل “كورونا”..بدء الإجراءات الوقائية بمطار بنينا الدولي وتفعيل جهاز القياس الحراري

أخبار ليبيا24 باشرت وزارة الصحة في الحكومة الليبية اليوم الخميس في الإجراءات الوقائية في مطار بنينا الدولي وتفعيل جهاز القياس الحراري لمنع تسلل “كورونا”. وشرعت وحدة الرقابة الصحية بالمنفذ في تنفيذ إجراءات المسح الحراري للركاب القادمين لمنع انتقال فيروس «كورونا» للبلاد، بفحص القادمين. ولم يُعلن عن أي حالة اشتباه، حيث تأتي هذه الإجراءات بعد تحذيرات منظمة […]

