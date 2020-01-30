رئيس الكونغو يجري مباحثات مع السراج بشأن الأزمة الليبية

استقبل رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو، الخميس في القصر الجمهوري بالعاصمة برازفيل، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، جرت محادثات حول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث جدد الرئيس نغيسو التأكيد على أنه لا حل عسكري للازمة الليبية، وضرورة العودة لمسار الحل السياسي.

واتفق الجانبان على أهمية أن يكون للاتحاد الإفريقي دور محوري في إيجاد حل للازمة الليبية.

وأشاد السراج بعمل لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى التي يرأسها الرئيس نغيسو، والتي عقدت اجتماعها الثامن، صباح الخميس، في إطار جهودها للوصول الى حل للأزمة الليبية، وحرص جمهورية الكونغو على استقرار ليبيا.