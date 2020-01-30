اجتماع بسرت لبحث المختنقات التي تواجها مستشفي ابن سينا

عُقد، الخميس ببلدية سرت، اجتماعا موسعا، ضم عضو مجلس النواب عن سرت أبوبكر الغزالي، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الطبية والخدمات بالحكومة الليبية نوري الورفلي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت فرج عبد المجيد، ومدير عام مستشفي ابن سينا التعليمي بسرت الدكتور علي الزرقاء.

وبحسب مسؤول الاعلام بلدية سرت، تم خلال الاجتماع، بحث المختنقات العاجلة التى تواجه مستشفى ابن سينا التعليمي ومجمع عيادات سرت ومستشفى أبوهادي القروي، والمرافق والمراكز والوحدات الصحية ببلدية سرت.

حيث تم التأكيد على استمرارية تدفق الإمداد الطبي والمستلزمات التشغيلية للمرافق الصحية بسرت بشكل متواصل، وفتح فرع لجهاز الإمداد الطبي بسرت، إضافة إلى توفير المعدات والأجهزة الطبية لمستشفى ومجمع سرت والمرافق الصحية.