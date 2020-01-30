أمريكا: هناك دول شاركت في برلين مازالت ترسل مقاتلين إلى ليبيا

شددت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، على أهمية تحول الهدنة في ليبيا إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشيرة إلى أهمية محادثات لجنة (5+5) .

وقالت كرافت، خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا الخميس، إن هناك دول شاركت في مؤتمر برلين مازالت ترسل المقاتلين إلى ليبيا، وفقا للتقارير التي تفيد بنشر مسلحين ومعدات عسكرية تصل إلى ليبيا، داعية إلى التوقف الفوري عن نشر المقاتلين في ليبيا.

وأكدت ممثلة الولايات المتحدة على ضرورة مشاركة كل الأطراف الليبية في الحوار السياسي، وتفكيك المجموعات المسلحة.