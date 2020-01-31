برازافيل تعقد قمة أفريقية لمناقشة الأزمة الليبية

شرع قادة أفارقة، يوم أمس الخميس، في تحركات دبلوماسية واجتماعات في العاصمة الكونغولية برازافيل، تهدف لتعزيز الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في ليبيا، واستباقا للقمة الأفريقية المرتقبة.

وشارك في الاجتماعات، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، والمبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، إضافة إلى رؤساء أفارقة آخرين.

وأشار دبلوماسي كونغولي، بحسب ما نشرته صحيفة العرب اللندنية، إلى أنهم يعملوا على انعقاد جلسات مغلقة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وأخرى مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأوضح مكتب الرئاسة الكونغولية، في بيان لهُ، إن الهدف من التحركات والاجتماعات، تهدف إلى البحث عن حلول لإنهاء الأزمة الليبية، والعمل على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 من شهر يناير الجاري.

وأوضح الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، خلال كلمة لهُ في قمة برازفيل، أن التعاون الأفريقي المشترك، يجب أن يعمل بشكل فوري مع الليبيين لإنهاء أزمتهم، وإيجاد الحلول السياسية في ليبيا، لضمان الاستقرار والأمن فيها.

وأضاف الغزواني بقوله: يجب أن تكون أفريقيا طرفا أساسيا في الحل بليبيا، وعدم وقف إطلاق النار سيمتد خطره ليس إلى ليبيا فحسب وإنما إلى أفريقيا والمنطقة والعالم، مشيرا أن الوضع في ليبيا يتطلب حلولا يغلب عليها الحكمة والمصالحة.

ومن المرتقب أن يجتمع القادة الأفارقة، في يومي 9 و10 من شهر فبراير القادم، في القمة التي ستحضرها 55 دولة في أديس أبابا.

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