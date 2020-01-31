مصدر فرنسي يكشف رصد فرقاطة رافقت سفينة الأسلحة التركية لميناء طرابلس

نقلت “سكاي نيوز عربية”، عن مصدر عسكري فرنسي قوله، الخميس، إن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول رصدت قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس.

وكشف المصدر، عن أن سفينة الشحن “بانا” التي ترفع العلم اللبناني رست، الأربعاء، في ميناء طرابلس، فيما أوضح موقع “مارين ترافيك” أن السفينة كانت تبحر بعد ظهر الخميس قبالة صقلية.

وفي وقت سابق، الخميس، أكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، رصد سفينة تركية قامت بإنزال حمولتها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضي.

وبث المسماري عبر صفحته بموقع “فيسبوك” تسجيلا مصورا يظهر معدات عسكرية وأسلحة ودبابات كانت على متن السفينة.

وقال المسماري إن القيادة العامة أكدت أن هذا غزو تركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف اطلاق النار في المنطقة الغربية

وكان قد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يحترم كلامه” المتعلّق بإنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية، لا سيما عدم إرسال سفن تركية تقل مرتزقة إلى ليبيا.

وأضاف ماكرون، بُعيد استقباله رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس”: “رأينا في الأيام الأخيرة سفنا تركية تقل مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن ذلك “يتعارض صراحة مع ما التزم أردوغان بالقيام به أثناء مؤتمر برلين، وأنه عدم احترام لكلامه، وفق قوله.