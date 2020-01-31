الجزائر تعلن عن تحضيراتها لعقد مؤتمر وطني ليبي

كشف مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل خالد الغويل، عن تحضيرات واستعدادات تجريها الجزائر لعقد مؤتمر وطني ليبي، بحضور سفراء كل من الجزائر وتونس ومصر.

وأضاف الغويل في حديثه للقناة الأولى الجزائرية، أن وجهاء وأعيان المجلس يُعوّلون على زيارة للجزائر، قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي، مشيرا أن المؤتمر يهدف إلى الحوار بين مختلف المجالس الليبية، لإنهاء الأزمة التي طالت لسنوات.

وأوضح مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل، أن الحل السياسي، يُشكّل مخرجا للأزمة في ليبيا، وأن الليبيون يُعوّلون على دور الجزائر في إيجاد الحلول الرامية لإنهاء أزمتهم.

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