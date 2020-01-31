شرطة سمنو تقبض على مروّج ممنوعات في البوانيس

تمكّن مركز شرطة سمنو بالتعاون والتنسيق، مع قسم النجدة التابع لمديرية أمن البوانيس وأعضاء من مكتب الدعم المركزي البوانيس، القبض على شخص من العمالة الوافدة الإفريقية من دولة ليبريا وأسمه “كنسري بان” يبلغ من العمر 24 سنة، بتهمة ترويج ممنوعات بمنطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس.

وقامت الفرقة الأمنية، بمداهمة مكان إقامته بمنطقة سمنو والقبض عليه متلبس وبحوزته كمية من الممنوعات، وخلال عملية التفتيش التي قامت بها الفرقة، تم العثور على كميات كبيرة من الممنوعات والمتمثلة في كيلو جرام من مخدر الحشيش وتسعون حبة ترامادول وقرابة سبعة لتر من الخمور و782 ورقة المعروفة بورقة “البافرة” إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بحوالي 400 دينار ليبي.

وكشفت التحقيقات مع المتهم، أنه كان يقوم بجلب الممنوعات من شخص أفريقي مقيم بمدينة سبها ويقوم هو بدوره ببيعها .

وأشار مركز شرطة سمنو، باتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية وإحالة المتهم للجهات المختصة.

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