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سعيّد: الشرعية الدولية في ليبيا لا يمكن أن تكون شرعية ” أبدية”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرّح الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أنه اجتمع مع عدد من أعيان القبائل الليبية، وناقش معهم إمكانية البحث عن مشروعية ليبية ليبية، لأجل إيجاد الحل الليبي الذي يُفرزه الليبيين وحدهم.

وأشار سعيّد خلال لقاءه مع التلفزة الوطنية التونسية، أن اجتماعه مع الوفد الليبي، لم يكن يضم كل المكونات الليبية.

وأوضح الرئيس التونسي، أن تلقّى عددا من الرسائل من أعيان القبائل الليبية، منها من بني وليد والمنطقة الغربية، تطالبه بمواصلة التنسيق لأجل البحث عن حلول للأزمة الليبية.

وحول الشرعية الدولية، أضاف سعيّد أنها لا يمكن أن تكون شرعية أبدية في ليبيا، مطالبا بضرورة أن تكون هناك شرعية ليبية، تقوم على مشروعية الليبية.

وعن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، والتي وُصفت بالمفاجأة، أوضح الرئيس التونسي،  أن تونس تبحث عن مصالحها أولا، وأنها على استعداد تستقبل الجميع، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، مؤكدا أن قرار الرئاسة التونسية ينبع من الإرادة التونسية الخالصة.

وأشار سعيّد، أن كل ما قِيل عن الزيارة، في تونس، وأنها تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، هي إشاعات.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه سيتوجه إلى الجزائر يوم الأحد القادم، في زيارة رسمية، وأن الملف الليبي سيكون حاضرا في المباحثات التي سيُجريها مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون.

وأوضح سعيّد، أن المقاربة التونسية حول الأزمة في ليبيا، تعتبر شبيهة بالمقاربة الجزائرية، وهذا ما يجعل التنسيق التونسي الجزائري حول الملف الليبي، تنسيق موحد ويساعد على حلول تساعد على إنهاء الأزمة في ليبيا.

وأضاف الرئيس التونسي، أن الموقف التونسي يتطابق مع الموقف الجزائري، حول رفض التدخل الأجنبي في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ستدفع تونس ثمن استقبالها اردوغان حيث ارسل الاف الارهابيين الى طرابلس على بعد 120 كم من الحدود التونسية وسينقل المزيد ليعبروا الحدود التونسية استعد ياقيس لاستقبال الاف الارهابين الفارين من ادلب

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  • فعلا هذا كلام سليم. و لكن للاسف مايسمي بالأمم المتحده وهي منظمه ارهابيه با متياز تسيطر عليها دول احتضنت الارهابيين منذ أعوام مثل بريطانيا و المانيا و فرنسا و امريكا. يجب علي الشعوب ان تحتفظ ضد هذه العصابه الدوليه و البحث عن كثلة اخري تضم احرار العالم. ويجب دعم منظمة دول عدم الانحياز لتحل محل هالعصابه الارهابيه

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  • شرعية آخر الزمان مقلوبة تم فرض امعة يتوافق الشعب الليبى على انه الاسوأ ودخلت موسوعة جنز للارقام القياسية السلبية رئيس دولة يحكم اربع سنوات رغم انه مرفوض من نواب الشعب ولم يقسم اليمين الدستورى ابدا ويجلب مرتزقة من اموال الشعب لحمايته من غضب الشعب وسط صمت المجتمع الدولى الذى يريد نشر الفوضى فى ليبيا حتى يتقاسم الكبار ثروتها

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