 اللجنة العليا للطفولة تجتمع مع بلدية سوق الجمعة

قام رئيس اللجنة العليا للطفولة وبعض أعضاء اللجنة، بزيارة لبلدية سوق الجمعة، لعرض الخطة المعدة من قبل اللجنة، للتعاون مع البلدية وعرض آخر من قبل اللجنة لحقوق ذوي الإعاقة.

وتضمن الاجتماع الذي حضره عدد من مديري المكاتب، ذات العلاقة بخدمات الطفل داخل البلدية، نقاش حول ما يمكن أن يقدمه الجميع للطفل في البلدية، وقد تم الاتفاق على الخطة وعلى استمرار التواصل والعمل المشترك.

وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة العليا للطفولة، بجهود وأنشطة البلدية، في مجال حقوق الطفل، و أنها هي السبب في اختيار اللجنة للبلدية الأولى للتعاون معها.

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