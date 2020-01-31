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مسؤول عسكري يكشف عن “خدعة تركيا” في ليبيا

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مسؤول عسكري ليبي رفيع المستوى، أن تركيا قامت بخديعة، مكّنتها من إرسال شحنة أسلحة ومعدات عسكرية وإنزالها في طرابلس، لدعم المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وأوضح المسوؤل العسكري الذي رفض الكشف عن هويته، لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن القطع البحرية التركية التي دخلت الشواطئ الليبية، في ميناء طرابلس البحري، على أنها قطع بحرية تابعة للحلف الأطلسي الناتو، وبهدف القبض على مرتزقة سوريين هاربين، ولأجل مكافحة الهجرة غير القانونية.

وأشار المسؤول العسكري الليبي، بقوله: “زعم الأتراك أيضا أنهم قبضوا على مهاجرين غير شرعيين، وأنهم بحاجة لتسليمهم إلى خفر السواحل التابع لحكومة السراج… لقد استغل الأتراك اسم حلف الناتو في عمليتهم بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستعملوا الاتصالات اللاسلكية لـ(الناتو) في المرور بحجة حماية الشواطئ الليبية”.

وأضاف المسؤول العسكري، أن المهمة التي قامت بها القطع البحرية التركية، كانت تحت شرعية دولية بغطاء حلف الناتو، لكنّ أهدافها وأغراضها في وجودها على المياه الليبية يختلف.

وأوضح المسؤول في حديثه للصحيفة، أن عدم استهداف الجيش الوطني للفرقاطتين التركيتين، كان لتفادي أي أزمة مع الحلف الأطلسي، لكونهما تمثلانه، في إشارة إلى تعهّد القيادة العامة باستهداف أي قطع بحرية تركية تقترب من المياه الليبية.

وتابع المسؤول العسكري، حديثه، موضحا أن تركيا تمكنت من خلال “خذعتها”، من نشر مرتزقة سوريين على محاور القتال التابعة للمجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، بإدارة ضباط أتراك يقودون العمليات ضد الجيش الوطني.

في المقابل، نفى ناطقا باسم حلف شمال الأطلنطي دانيل ريج لـ”الشرق الأوسط” أن تكون فرقاطة البحرية التركية TCG Gaziantep قد دخلت المياه الإقليمية الليبية، مستغلة اسم الحلف.

وأشار ريج، إلى أن تحرك القطع البحرية التركية وقربها من المياه الإقليمية الليبية، يطرح الأسئلة مع كل هذا، وعلى وزارة الدفاع التركية الرد حول تواجدها في المياه الليبية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • حيلة المهزوم الكذب لما كانت الميليشيات وحزب الاخوان مهزومين كان ليس بوسهم سواء الكذب اليوم الكذب تكذب تغير الناطقين به طيب سيدي الضابط المجهول نفترض اولها كان خدعه طيب لما دخلت الميناء لماذا لم يتم ضربها الي الآن مازالت تركيا تمرح وتسرح في طرابلس ومصراته وجيشنا الذي يدعي انه قادر لماذا لا يأخذ السبق ويهحم علي الاتراك قبل ما يتربوا صفوفهم جبدا فيما ينتظر الجيش وأنا اريد من هذا الضابط الذي لم يرغب في ذمر أسمه أن يخبرنا متي سيتراجع الجيش الي أجدابيا أعلنوا ياهذا الضابط المجهول أن عاجزون عن الرد علي تركيا ومرتزقتها واذا متحشمين أعلان العجز هاتوا لي البيان وانا سأذيعه بنيابه عنكم
    fuck of our Our army officers

    رد

    • انا في أقصي درجات الغيض والتشنج لضحكة العالم علي ذقون جيش كان منتصر بخديعه وحيله أسمها هدنه فأصبح منتصر الامس عاجز اليوم عن ضرب أعداءه ولو بالحجر او الطماطم

      رد

      • be patient and wait on the next few days where I foresee many air force fires will deplete all of that in no time
        Also, the Turkish thug is speeding up his end physically & politically where the whole world hates his existence including the diseased citizens of Turkey