بلدية بنغازي تبحث الخارطة الاستثمارية للمدينة

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بجواري، أمس الخميس، بزيارة لمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على الخارطة الاستثمارية التي تشمل فرص الاستثمار المعروضة من قبل الهيئة، إضافة إلى الإجراءات والتسهيلات التي تقوم بها الهيئة من أجل تشجيع المستثمرين.

وأشاد رئيس المجلس التسييري للبلدية، بالجهود المبذولة من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية، وتم التأكيد على ضرورة استمرارية التنسيق بين البلدية والهيئة لتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب والمحليين وأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية وانتعاش الاقتصاد بما يحقق خدمة الصالح العام للمدينة.