سفير فرنسا بالقاهرة: الرؤى الأوروبية ليست موحدة حول الملف الليبي

أكد سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، أن ملف الأزمة الليبية يقع ضمن أولويات فرنسا، لافتا إلى أن هناك تكثيف للحوار بين فرنسا ومصر حول الملف الليبي.

وقال روماتيه، في حوار مع مجلة الأهرام العربي، “إن رؤى الدول الأوروبية ليست موحدة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف ليبيا حيث يوجد خلافات بين فرنسا وإيطاليا مثلا في هذا الملف”، وتابع “مستقبل ليبيا أمر يهم كل الدول الأوروبية، ولهذا فإن علينا أن نتخذ موقفا موحدا حتى لو كانت هناك بعض الحساسيات أو روابط تاريخية لدول أوروبية في ليبيا بشكل أكبر مثل إيطاليا الا أن ذلك لا يمنع من تكوين رؤى موحدة”.

وأضاف روماتيه، أن فرنسا تعمل مع إيطاليا والمانيا وبريطانيا لإيجاد موقف موحد وخريطة طريق مشتركة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتطبيق نتائج برلين لتأمين مستقبل أفضل لليبيا.