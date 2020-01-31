أردوغان: السراج دعانا لحماية الشرعية ونحن لبينا الطلب
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أردوغان: السراج دعانا لحماية الشرعية ونحن لبينا الطلب
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
شرعية مؤخرته هالذيوث. الجبان الخسيس. مافيش حد ا أعطاه الشرعيه يا خنزير. جابون الاجانب لكي يدمر ليبيا لانه لم ينتخبه احد و هو ليس ليبي الاصل يعني صايع مرتزق فرخ حرام زيك
.واضح انك معتوه فعلا فاى شرعية للسراج وهو مرفوض من نواب الشعب وهو مغتصب للسلطة دون وجه حق ولم يؤدى القيم الديتورى اصلا ولم يعد المجتمع الدولى يعترف به وراينا ذلك فى مجلس الامس حيث الحديث رسميا عن الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر المكلف من نواب الشعب والدليل على انك كذاب اشر فانت لا تحترم شرعية حكومة قبرص الشرعية المعترف بها دوليا وتدعم انفصاليين هناك وفى سوريا تدعم ايضا ارهابيين ضد النظام السورى المعترف به دوليا مما يدل على انك حمار وماذا فعلت لمحمد مرسى وهو كان منتخب من الشعب ثم ثار ضده الشعب واسقطه واوهمت الخوان بالقدرة على اعادته للقصر فعاد للقبر وسجن مرشد عام الخوان وجل من تدعمهم فى النهاية اما ان يسجنوا مثل البشير او يموتوا مثل مرسى فما مصير السراج وعصابته الموت ام السجن لننتظر لكن المؤكد ان المشير خليفة حفتر يتمتع بشعبية جارفة تؤهله لان يكون الرئيس القادم لليبيا من اول جولة رغم انفك كما حدث مع السيسى ووقتها سيتعامل مع الرئيس التركى القادم الذى سينتخبه الشعب التركى بدلا منك ويدخل السجن فجرائمك عديدة وتحتمى فى السلطة مثل نتنياهو ولن تفلت من العقاب
.عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة» . ؟
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