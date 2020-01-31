أردوغان: الوقوف إلى جانب حفتر خيانة لليبيا

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عدم الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية والشعب الليبي يعتبر خيانة للديمقراطية.

وقال أردوغان، في تصريحات اليوم الجمعة، “الذين يدعمون (خليفة حفتر) بالمرتزقة من كافة أنحاء العالم ويقدمون له كافة أنواع الأسلحة، ينتقدون تركيا بلا خجل، لا يحق لأحد توجيه انتقادات إزاء الموقف التركي من ليبيا، وخصوصا أولئك الذين يدعمون بارونات حرب أياديهم ملطخة بالدماء”، على حد وصفه.

وتابع أردوغان، “الوقوف إلى جانب حفتر، بدلا من الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية والشعب الليبي يعتبر خيانة للديمقراطية”، بحسب تعبيره.