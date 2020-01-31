وزير الخارجية الجزائري: سنضطلع بدور المحرك لحل الأزمة الليبية في أسرع وقت ممكن

ليبيا – قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إن بلاده ستواصل العمل بجد فيما يتعلق بالأزمة السياسية في ليبيا وستضطلع بدور المحرك فيها لحلها في أسرع وقت ممكن.

بوقادوم وفي تصريح لوكالة “الأنباء” الجزائرية على هامش قمة رؤساء دول وحكومات اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا في الكونغ ونقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف:” أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المسعى الجزائري معروفة فالحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا ولا يمكن أن يأتي إلا من لدن الليبيين أنفسهم بمساعدة دولية لا سيما دول الجوار”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مشاركة الجزائر تهدف إلى إعطاء دور أكثر أهمية للاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية، مردفاً :” نشارك في كل التظاهرات والنوايا الحسنة التي يمكن أن تساعد في تسوية الأزمة الليبية”،مذكرا في هذا الإطار بالمشاركة الفعالة للجزائر في ندوة برلين الدولية المنعقدة في الـ 19 من شهر يناير الجاري التي شارك فيها الرئيس تبون.

وزير الشؤون الخارجية الجزائري إختتم بالقول:” الكثير من الفاعلين ينتظرون أن تعبر الجزائر عن موقفها بخصوص القضية الليبية وأن صوتنا أضحى مسموعا الآن أكثر مما كان عليه من قبل وسنعمل على إيصاله أكثر وأكثر”.

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