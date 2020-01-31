اخبار ليبيا الان

«تسييري بنغازي» يستعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استعرض المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية، الخارطة الاستثمارية والفرص المعروضة من الهيئة، إضافة إلى الإجراءات والتسهيلات التي تقوم بها من أجل تشجيع المستثمرين.

وأكد ضرورة استمرار التنسيق لتذليل المشكلات والصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب والمحليين، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشاد المجلس بجهود الهيئة في هذا الشأن، منوها بأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية وإنعاش الاقتصاد بما يحقق خدمة الصالح العام للمدينة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك