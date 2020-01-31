ليبيا.. هل انهارت تفاهمات برلين؟

يستضيف حكيم بالطيفة في فقرة وجها لوجه صلاح البكوش، المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، وعيسى رشوان، المدون والباحث المختص في الشأن الليبي، للحديث عن استمرار إرسال الأسلحة من دول أجنبية إلى أطراف النزاع الليبي وغض الطرف عن الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين، إضافة إلى الخرقات المتعددة التي تشهدها الهدنة المتفق عليها في ليبيا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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