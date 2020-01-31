مفوضية اللاجئين تُعلّق عملها بمرفق التجمع والمغادرة بطرابلس

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، تعليق عملها في مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس، بسبب تصاعد وتيرة الحرب وفي إجراء يهدف لحماية العاملين في المنشأة وموظفيها وشركائها.

وقال رئيس بعثة المفوضية في ليبيا، جان بول كافاليري، إن المفوضية لم يعد أمامها أي خيار سوى تعليق العمل في المرفق بعد علمها بأن التدريبات، التي يشارك فيها أفراد من الشرطة والجيش، تجري على بعد بضعة أمتار من الوحدات التي تؤوي طالبي اللجوء واللاجئين. معربا عن خشيته من أن تصبح المنطقة بأكملها هدفا عسكريا، وهو ما يعرض حياة اللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المدنيين للخطر.

وأعلنت المفوضية أنها بدأت بنقل العشرات من اللاجئين المعرضين للخطر، والذين تم تحديدهم بالفعل لإعادة توطينهم أو نقلهم إلى بلدان ثالثة، من المرفق إلى مواقع أكثر أمانا.

وستزود المفوضية الجميع بالمساعدة النقدية ومواد الإغاثة والمساعدة الطبية في المركز المجتمعي النهاري التابع لها في طرابلس، فيما أعرب كافاليري عن أمله في استئناف عمل المفوضية في مرفق التجمع والمغادرة بمجرد توفر الأمان في طرابلس.

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