بوصخرة: حوارات جنيف لن تكون بعيدة عن نتائج الصخيرات ولن نقع بالفخ مرة أخرى

ليبيا – أبدى عضو مجلس النواب آدم بوصخرة قلقه تجاه مخرجات برلين الذي أسفر عن تشكيل لجنة للحوار السياسي في جنيف، موضحاً أن تشكيل هذه اللجنة يكتنفه الغموض ولن تكون نتائجها بعيدة عن نتائج الصخيرات.

بوصخرة وفي تصريح لقناة “ليبيا 218″ أمس الخميس أوضح أن النواب لن يقعوا في الفخ مرة أخرى باتباع خطوات مرسومة مسبقا،مشددا على أن مجلس النواب هو المجلس التشريعي الوحيد لرسم السياسة في ليبيا وما عداه باطل وبالتالي لن نسمح بأن يكون طرفا في الحوار المرسوم من جهات خارجية،على حد تعبيره.

ولفت عضو البرلمان إلى أهمية انتظار نتائج لجنة (5+5) الخاصة بالشأن العسكري والأمني ومن ثم رسم خارطة طريق لتوحيد الصف الليبي سياسيا،قائلاً:”لن نسمح ولن نهادن في المساس أو عرقلة مسار الجيش الوطني لتحرير طرابلس والقضاء على كل العصابات الإجرامية والتشكيلات الإرهابية الوافدة إلى ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية