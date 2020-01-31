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أردوغان: الوقوف إلى جانب حفتر يعتبر خيانة للديمقراطية.. ونتواجد في ليبيا بطلب من الوفاق

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يحق لمن وصفهم بـ”بارونات الحرب” انتقاد موقف بلاده من الأزمة الليبية في اشارة منه للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي إتهم أنقرة بخرق التزاماتها في برلين وارسال سفن حربية وسفينة محملة بالمرتزقة السوريين والأسلحة إلى طرابلس.

أردوغان وفي كلمة له في إجتماع موسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في العاصمة أنقرة اليوم الجمعة أضاف مدعياً :” أن الذين يدعمون الجنرال الانقلابي بالمرتزقة من كافة أنحاء العالم ويقدمون له كافة أنواع الأسلحة، ينتقدون تركيا بلا خجل” وفقا لما أوردته وكالة الاناضول التركية .

وأعتبر أردوغان أن الوقوف إلى صف “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الذي وصفه بـ”الإنقلابي” بدلاً من الوقوف إلى جانب ما وصفها بـ “الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق) والشعب الليبي خيانة للديمقراطية على حد زعمه.

وأضاف الرئيس التركي :” لا يحق لأحد توجيه انتقادات إزاء الموقف التركي من ليبيا وخصوصا أولئك الذين يدعمون بارونات حرب أياديهم ملطخة بالدماء” ، مشيراً إلى أن قواته تتواجد في ليبيا بعد تلقيها طلب من حكومة الوفاق لكي تكون على الاراضي الليبية.

يشار إلى أن تصريحات أردوغان جائت بعد إنزال قامت به سفينة شحن تركية دخلت ميناء طرابلس بحماية فرقاطات تركية كانت في مهمة في المتوسط تتبع حلف الناتو واستغلت تركيا عمليات الناتو لتأمين دخول سفينة محملة بالاسلحة الثقيلة والمرتزقة والارهابيين السوريين إلى ميناء طرابلس .

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اردوغان اخر جنانواضح انك معتوه فعلا فاى شرعية للسراج وهو مرفوض من نواب الشعب وهو مغتصب للسلطة دون وجه حق ولم يؤدى القيم الديتورى اصلا ولم يعد المجتمع الدولى يعترف به وراينا ذلك فى مجلس الامس حيث الحديث رسميا عن الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر المكلف من نواب الشعب والدليل على انك كذاب اشر فانت لا تحترم شرعية حكومة قبرص الشرعية المعترف بها دوليا وتدعم انفصاليين هناك وفى سوريا تدعم ايضا ارهابيين ضد النظام السورى المعترف به دوليا مما يدل على انك حمار وماذا فعلت لمحمد مرسى وهو كان منتخب من الشعب ثم ثار ضده الشعب واسقطه واوهمت الخوان بالقدرة على اعادته للقصر فعاد للقبر وسجن مرشد عام الخوان وجل من تدعمهم فى النهاية اما ان يسجنوا مثل البشير او يموتوا مثل مرسى فما مصير السراج وعصابته الموت ام السجن لننتظر لكن المؤكد ان المشير خليفة حفتر يتمتع بشعبية جارفة تؤهله لان يكون الرئيس القادم لليبيا من اول جولة رغم انفك كما حدث مع السيسى ووقتها سيتعامل مع الرئيس التركى القادم الذى سينتخبه الشعب التركى بدلا منك ويدخل السجن فجرائمك عديدة وتحتمى فى السلطة مثل نتنياهو ولن تفلت من العقاب

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  • اتحدى اردوغان ان يذهب لزيارة السراج فى طرابلس فى زيارة رسمية هناك ليعرف انه لا يسيطر على اى شئ ومجرد خيال مآته

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