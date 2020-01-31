أردوغان: الوقوف إلى جانب حفتر يعتبر خيانة للديمقراطية.. ونتواجد في ليبيا بطلب من الوفاق

ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يحق لمن وصفهم بـ”بارونات الحرب” انتقاد موقف بلاده من الأزمة الليبية في اشارة منه للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي إتهم أنقرة بخرق التزاماتها في برلين وارسال سفن حربية وسفينة محملة بالمرتزقة السوريين والأسلحة إلى طرابلس.

أردوغان وفي كلمة له في إجتماع موسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في العاصمة أنقرة اليوم الجمعة أضاف مدعياً :” أن الذين يدعمون الجنرال الانقلابي بالمرتزقة من كافة أنحاء العالم ويقدمون له كافة أنواع الأسلحة، ينتقدون تركيا بلا خجل” وفقا لما أوردته وكالة الاناضول التركية .

وأعتبر أردوغان أن الوقوف إلى صف “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الذي وصفه بـ”الإنقلابي” بدلاً من الوقوف إلى جانب ما وصفها بـ “الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق) والشعب الليبي خيانة للديمقراطية على حد زعمه.

وأضاف الرئيس التركي :” لا يحق لأحد توجيه انتقادات إزاء الموقف التركي من ليبيا وخصوصا أولئك الذين يدعمون بارونات حرب أياديهم ملطخة بالدماء” ، مشيراً إلى أن قواته تتواجد في ليبيا بعد تلقيها طلب من حكومة الوفاق لكي تكون على الاراضي الليبية.

يشار إلى أن تصريحات أردوغان جائت بعد إنزال قامت به سفينة شحن تركية دخلت ميناء طرابلس بحماية فرقاطات تركية كانت في مهمة في المتوسط تتبع حلف الناتو واستغلت تركيا عمليات الناتو لتأمين دخول سفينة محملة بالاسلحة الثقيلة والمرتزقة والارهابيين السوريين إلى ميناء طرابلس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية