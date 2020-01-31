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مديرية أمن صرمان تستلم شحنة عتاد وملابس عسكرية

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسلمت مديرية الأمن في مدينة صرمان شحنة من الملابس والعتاد العسكري مُقدمة من قبل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية.

واشتملت الشحنة على عدد من الأطقم العسكرية وأطقم الشرطة والأحذية والقرطاسية ضمن الدفعة الأولى من الدعم الذي تسعى وزارة الداخلية بالحكومة الليبية إلى تقديمه لعناصر الوزارة للمساعدة في تنظيم عمل الجهات الأمنية بمختلف المناطق والمدن.

وستعمل مديرية الأمن صرمان على توزيع شحنة الملابس الرسمية والعتاد العسكري على جميع أفراد الأمن بالمديرية للظهور عناصر الأمن وعناصر الشرطة بأفضل صورة ممكنة لأداء عملهم بالشكل المطلوب خدمة للوطن والمواطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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