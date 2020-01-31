اتفاقية ليبية تونسية لتنمية الصادرات وتأسيس مشاريع مشتركة

وقّع وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي، الخميس، في تونس مع وزير التجارة التونسي عمر الباهي برنامجا تنفيذيا خاصا بمذكرة التفاهم الموقعة بين مركز تنمية الصادرات الليبي ومركز النهوض بالصادرات التونسي.

وتركزت بنود التعاون على تبادل الزيارات بين الطرفين للاطلاع على التجارب الناجحة في دعم وتنمية الصادرات، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث في الأسواق العالمية الواعدة وتنظيم المعارض والتظاهرات التجارية والترويجية لمنتجات البلدين في الخارج.

وشملت الاتفاقية أيضا تنظيم بعثات اقتصادية وتجارية مشتركة في الأسواق العالمية وكذلك عقد لقاءات ثنائية لرجال الأعمال لكل من البلدين لتأسيس مشاريع تصديرية مشتركة، هذا إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية في مجال التمثيل التجاري ودراسة الأسواق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية